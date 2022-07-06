На матч легенд «Зенит» — «Спартак» продано 2,5 тысячи билетов

На матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» перед игрой за Суперкубок России продано 2,5 тысячи билетов к вечеру вторника, 5 июля, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, всего стадион «Петровский» смогут посетить 9,5 тысячи зрителей — это максимум, разрешенный для данной арены.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.