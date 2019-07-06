Игроки "Локомотива" вышли на матч с "Зенитом" в футболках в поддержку Фарфана

Игроки "Локомотива" вышли на матч Олимп-Суперкубка России с "Зенитом" в футболках в поддержку нападающего Джефферсона Фарфана, который в Испании перенес операцию в связи с травмой хряща коленного сустава.
Игрок получил травму в групповом турнире Кубка Америки в составе сборной Перу, которая дошла до финала турнира.
Вышли!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 июля 2019 г.
Звучит гимн России 🇷🇺#ЗенитЛоко pic.twitter.com/0fGlliCiQg
"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)
Загрузка...