Игроки "Локомотива" вышли на матч с "Зенитом" в футболках в поддержку Фарфана

Игроки "Локомотива" вышли на матч Олимп-Суперкубка России с "Зенитом" в футболках в поддержку нападающего Джефферсона Фарфана, который в Испании перенес операцию в связи с травмой хряща коленного сустава.

Игрок получил травму в групповом турнире Кубка Америки в составе сборной Перу, которая дошла до финала турнира.

"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Фарфан перенес операцию