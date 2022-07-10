Хлусевич заявил, что поражение от «Зенита» в Суперкубке придаст «Спартаку» агрессии перед началом сезона

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.

Игра состоялась вчера, 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады. В начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть. Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.

Был бы результат другим, если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге? Возможно, но никто этого точно не знает. Будет ли «Спартак» подавлен после такого поражения? Наверное, наоборот. Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией», — приводит Sport24 слова Хлусевича.

Первый матч в РПЛ-2022/23 «Спартак» проведет 16 июля на выезде против «Ахмата». Начало встречи запланировано на 20.00 (мск).