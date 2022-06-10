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Сегодня, 21:01

Хачатурянц выступал за Суперкубок на нейтральном поле

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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По информации «СЭ», во время обсуждения вопроса о месте проведения матча за Суперкубок на бюро Исполкома президент РПЛ Ашот Хачатурянц выступал против того, чтобы отдать матч Санкт-Петербургу. Он был за нейтральное поле.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
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