Хачатурянц выступал за Суперкубок на нейтральном поле

По информации «СЭ», во время обсуждения вопроса о месте проведения матча за Суперкубок на бюро Исполкома президент РПЛ Ашот Хачатурянц выступал против того, чтобы отдать матч Санкт-Петербургу. Он был за нейтральное поле.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на «Газпром Арене».