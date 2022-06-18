Губерниев предположил, что Зарема и РФС договорились привлечь внимание к Суперкубку за счет скандала

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой о том, что матч за Суперкубок должен был состояться не в Санкт-Петербурге.

«Во-первых, это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход. Во-вторых, если Казани и Саранску нужна помощь в развитии футбола, то как Россию тогда можно назвать футбольной страной? На самом деле, я считаю, что все эти скандалы даже к лучшему сейчас. Пусть набрасывают, пусть ссорятся между собой. Это все равно — пальцем в небо. Для «Спартака» подобная ситуация должна быть мотивацией, раздражителем. Если они настоящие чемпионы, пускай, приедут в Питер и обыграют «Зенит». Вот тогда они будут настоящими чемпионами», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита». Встреча назначена на 9 июля в Санкт-Петербурге.