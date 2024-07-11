Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 12:18

Семак — о «Краснодаре»: «Вся группа атаки у них выглядит очень мощно»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Краснодаре». Команды сыграют 13 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«По поводу «Краснодара» — команда незначительно изменилась. За исключением трех легионеров, которые играют на Кубке Америки, остальные все в строю. Появление Федора Смолова — большой плюс для команды. Это игрок, который может играть и одиночного нападающего, и второго форварда, вместе с Кордобой. Он добавит команде вариативности. Игрок, который умеет забивать, — это серьезное усиление.

Вся группа атаки «Краснодара» выглядит очень мощно. Это будет встреча двух самых сильных клубов. Играть против «Краснодара» всегда интересно», — сказал Семак на пресс-конференции.

От «Краснодара» на Кубке Америки выступают три игрока: Кевин Кастаньо и Джон Кордоба представляют сборную Колумбии, которая вышла в финал, а также Лукас Оласа, представляющий сборную Уругвая, которая сыграет со сборной Канады в матче за третье место.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Российский хоккеист продает особняк в США за 10,9 миллиона долларов
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
Семак: «Говорить о том, что игроки «Зенита» находятся в хорошей форме, не стоит»
Павел Кукуян назначен главным арбитром Суперкубка России
Кордоба, Кастаньо и Оласа не сыграют за «Краснодар» в Суперкубке России против «Зенита»
Суперкубок «Зенит» — «Краснодар»: дата и место проведения матча
На матч за Суперкубок России продано 25 тысяч билетов
Самый дешевый билет на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар» стоит 500 рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Говорить о том, что игроки «Зенита» находятся в хорошей форме, не стоит»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости