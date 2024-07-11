Семак — о «Краснодаре»: «Вся группа атаки у них выглядит очень мощно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Краснодаре». Команды сыграют 13 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«По поводу «Краснодара» — команда незначительно изменилась. За исключением трех легионеров, которые играют на Кубке Америки, остальные все в строю. Появление Федора Смолова — большой плюс для команды. Это игрок, который может играть и одиночного нападающего, и второго форварда, вместе с Кордобой. Он добавит команде вариативности. Игрок, который умеет забивать, — это серьезное усиление.

Вся группа атаки «Краснодара» выглядит очень мощно. Это будет встреча двух самых сильных клубов. Играть против «Краснодара» всегда интересно», — сказал Семак на пресс-конференции.

От «Краснодара» на Кубке Америки выступают три игрока: Кевин Кастаньо и Джон Кордоба представляют сборную Колумбии, которая вышла в финал, а также Лукас Оласа, представляющий сборную Уругвая, которая сыграет со сборной Канады в матче за третье место.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.