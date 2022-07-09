Абаскаль: «У «Спартака» было не так много времени на подготовку, но сегодня мы должны показать свой максимум»

Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

«У нас было не так много времени на подготовку, но сегодня мы должны показать свой максимум, чтобы каждый футболист выложился на поле на 100 процентов и показал результат. Сегодняшний матч покажет, чего мы добились и на каком уровне находимся», — сказал Абаскаль в предматчевом интервью.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 (мск).