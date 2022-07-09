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Сегодня, 18:26

Абаскаль: «У «Спартака» было не так много времени на подготовку, но сегодня мы должны показать свой максимум»

Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок против «Зенита»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

«У нас было не так много времени на подготовку, но сегодня мы должны показать свой максимум, чтобы каждый футболист выложился на поле на 100 процентов и показал результат. Сегодняшний матч покажет, чего мы добились и на каком уровне находимся», — сказал Абаскаль в предматчевом интервью.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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