Юран не считает «Зенит» фаворитом в матче за Суперкубок России

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Хочется, чтобы получился зрелищный матч с забитыми мячами, — цитирует «РБ Спорт» Юрана. — Пусть болельщики получат удовольствие от игры. Лично я жду боевого матча. «Зенит» фаворит в чем? Из-за домашнего поля? Понятно, что болельщиков «Зенита» будет больше. «Спартак» я не видел, как играет, только знаю результаты последних товарищеских матчей. В Кубке красно-белые выглядели хорошо, но определяющих футболистов у них немного. Думаю, будет боевая игра. Наверняка в «Спартаке» получат шанс футболисты, которые не являются игроками стартового состава. По крайней мере, хочется это увидеть».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.