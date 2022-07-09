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Сегодня, 16:15

Юран не считает «Зенит» фаворитом в матче за Суперкубок России

Алексей Еремин
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Хочется, чтобы получился зрелищный матч с забитыми мячами, — цитирует «РБ Спорт» Юрана. — Пусть болельщики получат удовольствие от игры. Лично я жду боевого матча. «Зенит» фаворит в чем? Из-за домашнего поля? Понятно, что болельщиков «Зенита» будет больше. «Спартак» я не видел, как играет, только знаю результаты последних товарищеских матчей. В Кубке красно-белые выглядели хорошо, но определяющих футболистов у них немного. Думаю, будет боевая игра. Наверняка в «Спартаке» получат шанс футболисты, которые не являются игроками стартового состава. По крайней мере, хочется это увидеть».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-v-spartake-mogut-poluchit-shans-futbolisty-kotory-e-ne-yavlyayutsya-igrokami-startovogo-sostava/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3
Онс Жабер 6
Идет 2-й сет

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Сергей Юран
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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