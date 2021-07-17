«Гильерме показал, почему он не на Евро». Болельщики критикуют голкипера «Локомотива» за ошибку в матче на Суперкубок

Футболисты петербургского «Зенита» разгромили московский «Локомотив» и завоевали Олимп — Суперкубок России-2021.

Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды.

Тпретий гол питерцы забили после ошибки голкипера москвичей1 Маринато Гильерме. Он неудачно обработал пас от партнера, после чего игрок «Зенита» перехватил мяч и поразил ворота.

Болельщики в социальных сетях не упустили случая отметить неудачу голкипера, который не попал в состав сборной России на Евро-2020.

Новый герой этого города: «Я надеюсь, что теперь вопросов, почему Гильерме не взяли на евро больше не возникнут...»

Вятич: «Зря Стас не взял Гильерме, было бы прикольно».

Анатолий Байдачный: «Гильерме на Евро не был, а привозит так, будто весь турнир прошел».

Zлой быканах: «Похоже, что чему-то Черчесов Гильерме в сборной все-таки научил».

Избач действует: «Гильерме — дыра».

Ваня, получается: «Гильерме показал, почему он не на Евро».

Гильерме не хватало на ЕВРО ? — Владислав Радимов (@radimov02) July 17, 2021

Алексей Беликов: «Всегда поражала способность людей сначала спрашивать и, не дожидаясь реакции, отвечать самому себе. Маринато Гильерме: утром прочитал про его недовольство невызовом в сборную на Евро, вечером он доказал, что вратаришка-то он «с привозами».

Идут сезоны — Гильерме продолжает смешить народ — Natalia_Yurina (@Auslander 92 ) July 17, 2021

Jura Gonzalez: «Гильерме мутит прическу как у Очоа, видимо, не понимая, что мастерство не в прическе».