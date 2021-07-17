«Гильерме показал, почему он не на Евро». Болельщики критикуют голкипера «Локомотива» за ошибку в матче на Суперкубок
Футболисты петербургского «Зенита» разгромили московский «Локомотив» и завоевали Олимп — Суперкубок России-2021.
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды.
Тпретий гол питерцы забили после ошибки голкипера москвичей1 Маринато Гильерме. Он неудачно обработал пас от партнера, после чего игрок «Зенита» перехватил мяч и поразил ворота.
Болельщики в социальных сетях не упустили случая отметить неудачу голкипера, который не попал в состав сборной России на Евро-2020.
Новый герой этого города: «Я надеюсь, что теперь вопросов, почему Гильерме не взяли на евро больше не возникнут...»
Вятич: «Зря Стас не взял Гильерме, было бы прикольно».
Анатолий Байдачный: «Гильерме на Евро не был, а привозит так, будто весь турнир прошел».
Zлой быканах: «Похоже, что чему-то Черчесов Гильерме в сборной все-таки научил».
Избач действует: «Гильерме — дыра».
Ваня, получается: «Гильерме показал, почему он не на Евро».
Алексей Беликов: «Всегда поражала способность людей сначала спрашивать и, не дожидаясь реакции, отвечать самому себе. Маринато Гильерме: утром прочитал про его недовольство невызовом в сборную на Евро, вечером он доказал, что вратаришка-то он «с привозами».
Jura Gonzalez: «Гильерме мутит прическу как у Очоа, видимо, не понимая, что мастерство не в прическе».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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