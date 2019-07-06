Геркус поздравил "Локомотив" с победой в Суперкубке

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил железнодорожников с победой в Олимп-Суперкубке России. Красно-зеленые вырвали победу у "Зенита" (3:2).
– Фантастическая игра! Гениальный Алексей Миранчук! Поздравляю Локо с победой! Молодцы! – написал Геркус в своем аккаунте в Twitter.
Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в третий раз завоевал трофей и установил новый рекорд по победам в играх открытия сезона. Ранее "Локо" под его руководством брал Суперкубок в 2003 и 2005 годах.
Фантастическая игра! Гениальный Алексей Миранчук!Поздравляю Локо с победой! Молодцы!!! pic.twitter.com/IFBeCw1zxu– Илья Геркус (@ilgerkus) 6 июля 2019 г.
Загрузка...