Геркус поздравил "Локомотив" с победой в Суперкубке

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил железнодорожников с победой в Олимп-Суперкубке России. Красно-зеленые вырвали победу у "Зенита" (3:2).

– Фантастическая игра! Гениальный Алексей Миранчук! Поздравляю Локо с победой! Молодцы! – написал Геркус в своем аккаунте в Twitter.

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в третий раз завоевал трофей и установил новый рекорд по победам в играх открытия сезона. Ранее "Локо" под его руководством брал Суперкубок в 2003 и 2005 годах.