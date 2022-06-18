Алаев — о матче за Суперкубок России: «Давайте закроем тему бойкота»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в ответ на вопрос о возможном бойкоте матча за Суперкубок России предложил говорить о футболе и не обсуждать данную тему. Спортивный функционер не понимает, как «Спартак» может пропустить матч с «Зенитом».

«Давайте закроем тему бойкота. Решение принято, матч состоится в Санкт-Петербурге. Отличная афиша. Спросите у футболистов — хотят ли они играть на полном стадионе с принципиальным соперником? Давайте говорить о футболе. Давайте готовиться к старту сезона. Я не понимаю, как «Спартак» может не явится на матч. Если такое произойдет — есть регламент, будет приниматься решение, для этого есть бюро исполкома», — сказал Алаев.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом».

Матч за Суперкубок России-2022 по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».