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Алаев — о матче за Суперкубок России: «Давайте закроем тему бойкота»

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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в ответ на вопрос о возможном бойкоте матча за Суперкубок России предложил говорить о футболе и не обсуждать данную тему. Спортивный функционер не понимает, как «Спартак» может пропустить матч с «Зенитом».

«Давайте закроем тему бойкота. Решение принято, матч состоится в Санкт-Петербурге. Отличная афиша. Спросите у футболистов — хотят ли они играть на полном стадионе с принципиальным соперником? Давайте говорить о футболе. Давайте готовиться к старту сезона. Я не понимаю, как «Спартак» может не явится на матч. Если такое произойдет — есть регламент, будет приниматься решение, для этого есть бюро исполкома», — сказал Алаев.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом».

Матч за Суперкубок России-2022 по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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