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Мележиков о «Зените»: «Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Не всегда побеждают деньги»

Генеральный директор «Спартака» Мележиков сравнил «Зенит» с финансовым мешком
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

— Пенальти, говорят, не было.

— Ну, а какая разница?

— «Зенит» просто сильнее сейчас?

— Наверное, да.

— Может, стоило просто не ехать?

— Что значит «стоило не ехать»? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы. Приехали, сыграли, проиграли. бывает — ничего страшного. На сегодняшний день по игре — все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

— Но первые 20 минут в исполнении «Спартака» внушили надежду.

— В принципе, всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

— Вам не кажется, что сегодняшний матч показывает, что «Спартаку» нужно усиление и большое?

— Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

— А как тогда с этими мешками конкурировать?

— Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

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Спартак 0
Матч завершен

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ТБ 2.5

14%

1.81

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17%

1.87
Футбол
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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