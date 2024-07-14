Глушенков после игры с «Краснодаром»: «Проснулся, покушал, почитал комменты, а дальше сами знаете»

Вингер «Зенита» Максим Глушенков опубликовал пост после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете», — написал Глушенков в соцсети.

13 июля перед матчем с «Краснодаром» Глушенков обратился к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб со словами: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». 24-летний россиянин оформил дубль в матче за Суперкубок России.