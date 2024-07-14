Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 00:40

Смолов: «Готов конкурировать с Кордобой»

Смолов заявил, что готов конкурировать с Кордобой в «Краснодаре»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» (2:4) прокомментировал конкуренцию с Джоном Кордобой.

— Ты готов конкурировать с Кордобой?

— Готов! Я бы не поехал сюда, если бы не был готов.

— Не устрашает тебя его игра на Кубке Америки? Там он «божит».

— Он и здесь провел великолепный сезон. Кордоба — один из самых сильных игроков чемпионата. Вернется — посмотрим.

— Какую задачу на сезон поставили себе футболисты?

— Пока что поставили задачу идти от победы к победе и стараться повторить результат прошлого сезона, как минимум.

— Твой гол в стиле Озила на сборах произвел фурор. Насколько тяжело было натренировать?

— Давно так бью на тренировках. Всегда думал, что когда выходишь на ворота под острым углом это лучшее решение, потому что сближаясь с вратарем, он присаживается. Но все упирается в то, насколько полит газон. Потому что на сухой траве невозможно это исполнить.

— Ждать ли такое в официальной игре?

— Это очень ситуативно, поэтому не могу сказать.

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 Федор сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Джон Кордоба
Федор Смолов
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
«Слова Глушенкова адресованы тем, кто этого заслуживает». Семак и Мусаев — о Суперкубке
Смолов — об игре с «Зенитом»: «Провалили этот матч. Сделали ненужные ошибки»
Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Сперцян: «Мы никого не испугались. Неправильно вышли в прессинг»
Олусегун: «Не думаю, что поражение от «Зенита» в Суперкубке повлияет на начало сезона»
Семак — о Латышонке: «По тем матчам, которые мы провели, Женя смотрелся предпочтительнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов — об игре с «Зенитом»: «Провалили этот матч. Сделали ненужные ошибки»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости