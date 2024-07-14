Смолов — об игре с «Зенитом»: «Провалили этот матч. Сделали ненужные ошибки»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил игру команды с «Зенитом» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Смолов забил один гол.

— Наверное, провалили этот матч. Сделали ненужные ошибки, которые позволили «Зениту» выйти вперед. После 0:3 против «Зенита» очень сложно отыгрываться. Второй тайм получше. Удалось немного вернуться в игру, скрасить разгромное поражение и порадовать болельщиков забитыми голами. Почему провалили первый тайм? Я думаю, что мы сыграли в ту игру, которую ожидал «Зенит», и они смогли этим воспользоваться. Атмосфера супер. Мы сейчас разговаривали с ребятами, что хочется играть такие матчи при полном стадионе и такой поддержке болельщиков. Будем стремиться добиться такого результата, который позволит сыграть нам в Суперкубке.

— Ожидали, что у вас снова будет капитанская повязка?

— Не ожидал. Потому что здесь есть ребята, которые заслуживают это. Капитан назначается решением тренера. Сперцян достойный капитан. Думаю, он будет вести за собой команду вперед.

— Тренер говорил, что вас и Газинского взяли как «дядек» в команду. Чувствуете ли себя таким авторитетом в команде?

— Опыта в таких матчах у меня явно больше. Стараемся разговаривать с ребятами, советоваться. Ко мне и к Газинскому обращаются. Будем стараться делиться опытом и советами.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.