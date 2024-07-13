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Сегодня, 19:30

Фанаты «Зенита» проводили команду на матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Болельщики «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Фанаты «Зенита» проводили петербургскую команду на стадион «Волгоград Арена», где пройдет матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром».

Игра начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

В преддверии матча болельщики сине-бело-голубых скандировали различные кричалки, в том числе: «Лучше клуба нам не надо, чем «Зенит» из Ленинграда».

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл Кубок России и занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. «Краснодар» стал вторым в чемпионате с 56 набранными баллами.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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