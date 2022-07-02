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Сегодня, 17:12

Фанаты «Спартака» купили больше билетов, чем болельщики «Зенита» в ходе первого этапа продаж на Суперкубок

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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По информации «СЭ», в ходе закрытой продажи билетов на матч за Суперкубок было реализовано чуть больше 14 тысяч билетов. Около 8 тысячи приобрели фанты «Спартака», болельщики «Зенита» выкупили 6 тысяч билетов. Обе команды не смогли полностью реализовать свои квоты на этом этапе. Закрытая продажа билетов длилась шесть дней. Клубы рассылали своим болельщикам ссылки на покупку билетов.

С 30 июня билеты может приобрести любой желающий через сайт-партнер РФС. На открытом этапе продаж динамика позитивная. Билеты появляются партиями. Каждый день удается реализовать полную квоту, которая была запланирована. Темп продаж говорит о том, что удастся реализовать все билеты.

Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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