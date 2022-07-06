Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 09:35

Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»

Олег Кошелев
,  
Артем Калинин
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко пошутил, что «Спартак» может сыграть в матче за Суперкубок России против «Зенита» по тактике 9-0-1.

— Посмотрим. Может, будет тактика 9-0-1. Тем и интересен будет этот матч, — сказал Ещенко.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» соответственно пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
1
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ростов» — «Форте»: команда Карпина разомнется за неделю до старта РПЛ
Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Медведев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «В 99 случаях футболисты не готовы понять, что они уже не те»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Популярный артист Егор Шип рассказал о клипе, в котором снялся Квинси Промес
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости