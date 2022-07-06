Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко пошутил, что «Спартак» может сыграть в матче за Суперкубок России против «Зенита» по тактике 9-0-1.

— Посмотрим. Может, будет тактика 9-0-1. Тем и интересен будет этот матч, — сказал Ещенко.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» соответственно пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.