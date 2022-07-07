Ананко: «Надеюсь, «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок»

Ананко надеется, что «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок

Экс-футболист красно-белых Дмитрий Ананко рассказал, что он ждет от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Надеюсь, «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок. Да, матч пройдет на «Газпром Арене», на домашнем стадионе петербуржцев, но «Спартаку» надо взять себя в руки, выйти на поле и победить «Зенит». Будет вдвойне приятно обыграть эту команду на ее поле», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.