Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 13:45

Ананко: «Надеюсь, «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок»

Ананко надеется, что «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист красно-белых Дмитрий Ананко рассказал, что он ждет от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Надеюсь, «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок. Да, матч пройдет на «Газпром Арене», на домашнем стадионе петербуржцев, но «Спартаку» надо взять себя в руки, выйти на поле и победить «Зенит». Будет вдвойне приятно обыграть эту команду на ее поле», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-ananko-spartaku-nado-vzyat-sebya-v-ruki-i-pobedit-zenit/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Спектакля на Суперкубке не будет. Будет битва
Алаев объявил об уходе из Первой лиги
Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»
Отстраненных арбитров... наградят премиями. Матюнину до бонуса не хватило одной игры
Гаврилов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Семин о Кубке лиги: «Лишние матчи не помешают, я ничего отрицательного не вижу»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Спектакля на Суперкубке не будет. Будет битва
Кавазашвили о матче за Суперкубк: «Зенит» забьет в два раза больше, чем «Спартак»
Петржела о Суперкубке: «Не будет разгромного счета, но победа будет за «Зенитом»
Губерниев подпишет петицию о присвоении МакSим звания народной артистки России в случае победы «Спартака» в Суперкубке
Гаврилов: «Суперкубок ничего не дает. Это товарищеская игра и все»
Маклаков: «Спартак» обречен в матче за Суперкубок, потому что выбрана «Газпром Арена»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили о матче за Суперкубк: «Зенит» забьет в два раза больше, чем «Спартак»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости