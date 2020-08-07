Дзюба в «Клубе 100» отстает от Павлюченко на 12 голов
19:26
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче за Олимп-Суперкубок России против «Локомотива». Форвард отличился на 14-й минуте. Для Дзюбы этот мяч стал 177-м в зачете «Клуба 100».
По этому показателю Дзюба лидирует среди действующих футболистов. 118 мячей из 177 он провел в чемпионате страны, 13 — в Кубке, 22 — в еврокубках и 24 — за сборную России.
В общем рейтинге Дзюба идет четвертым. Ближайший ориентир для него — Роман Павлюченко, у которого 189 точных ударов. Первые два места занимают Александр Кержаков (233 гола) и Олег Веретенников (207 голов).
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020
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