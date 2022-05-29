Дюков рассказал, где может состояться матч за Суперкубок России
Президент РФС Александр Дюков рассказал, где может состояться матч за Олимп — Суперкубок России.
«На Суперкубок претендуют несколько городов. Вывеска будет яркой. Обещает бескомпромиссную игру, это будет хорошее начало нового сезона. В июне исполком примет решение», — заявил Дюков.
«Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале московское «Динамо» (2:1). Ранее «Зенит» стал чемпионом России, выиграв РПЛ.
Матч за Суперкубок России ориентировочно запланирован на 9 июля, но точная дата и место проведения пока РФС и РПЛ не названы.
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