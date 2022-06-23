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Дюков объяснил, почему не было принято предложение «Спартака» о переносе Суперкубка на другую дату

Севастиан Терлецкий
,  
Екатерина Звенигородская
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Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему не было принято предложение «Спартака» о переносе Суперкубка на другой день.

— Почему вы не пошли навстречу «Спартаку» с переносом Суперкубка на несколько дней или недель?

— Я не пошел навстречу не только «Спартаку», тем более, не я, а бюро исполкома, а РПЛ, но и «Зениту». Ни с кем из «Газпрома» эту тему я не обсуждал. Единственный вопрос, который я обсуждал с генеральным директором Александром Медведевым, это вопрос о более позднем начале футбольного сезона Российской Премьер-лиги. Для «Зенита» это было важно.

РФС был в принципе не против этого. Но вопрос дважды рассматривался на собрании клубов. Там было большинство и члены бюро поддержали решение большинства клубов, а не идти на встречу «Cпартаку», ЦСКА, «Зениту», для которых было важно начать позже.
Есть РПЛ, это ее компетенция принимать календарь. Представители лиги собрались и приняли календарь, причем дважды. Они определили дату начала чемпионата — 16 июля.

— Каким образом письмо «Спартака», как вы думаете, попало в СМИ? Думаете ли вы, что это мог кто-то быть из РФС?

— Я сомневаюсь, что письмо «Спартака» слили из РФС. Зачем нам это нужно? Проверку, конечно, провести можно. Но я не понимаю, зачем РФС сливать. Чтобы что?

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Александр Дюков
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