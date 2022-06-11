Фетисов отреагировал на решение РФС провести матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС провести матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Все понимают, что есть разные варианты места проведения. В еврокубках место финального матча определяется заранее. И абсолютно не важно, кто выйдет. Это один из вариантов для снятия негатива. У нас достаточно городов, где можно провести матч. Плюс возможна популяризация футбола в целом. О бойкотах финального матча я вообще не слышал. Все проблемы идут от того, что решение принимается по факту, а не заранее. Ни у кого не возникнет вопросов, если место будет определено заранее. Претензии обоснованы — преимущество домашнего поля очевидно», — сказал Фетисов «СЭ».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.