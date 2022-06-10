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Губерниев о Суперкубке: «Должны были выбрать нейтральное поле. «Зенит» не нуждается в таких реверансах»

Губерниев отреагировал на решение РФС о проведении матча за Суперкубок в Петербурге
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Я считаю, надо было выбрать нейтральное поле. На «Спартак» — «Зенит» полный стадион можно собрать где угодно — и в Саранске, и в Саратове, и в Нижнем Новгороде. «Зенит» не нуждается в таких реверансах, с моей точки зрения. Мне кажется, с учетом интереса к футболу, должны были выбрать нейтральное поле», — сказал Губерниев «СЭ».

В матче за Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 9 июля.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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