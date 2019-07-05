Дмитрий Баринов: "Локомотив" должны подойти к матчу с "Зенитом" в полной боевой готовности"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что команда подойдет в боевой готовности к Олимп-Суперкубк России против "Зенита". Игра состоится в эту субботу.
– Работали на сборах в двухразовом режиме, – цитируют "Известия" Баринова. – Думаю, должны подойти к предстоящему матчу в полной боевой готовности. Настраиваемся на предстоящий матч с "Зенитом". Очень хотим победить и привезти трофей в Баковку.
Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.
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https://iz.ru/895946/sevastian-terletckii/bol-v-sostavakh-match-za-superkubok-proidet-bez-vazhneishikh-igrokov
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