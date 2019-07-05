Дмитрий Баринов: "Локомотив" должны подойти к матчу с "Зенитом" в полной боевой готовности"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что команда подойдет в боевой готовности к Олимп-Суперкубк России против "Зенита". Игра состоится в эту субботу.

– Работали на сборах в двухразовом режиме, – цитируют "Известия" Баринова. – Думаю, должны подойти к предстоящему матчу в полной боевой готовности. Настраиваемся на предстоящий матч с "Зенитом". Очень хотим победить и привезти трофей в Баковку.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.