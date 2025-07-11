Дивеев — о Челестини: «Показал себя очень хорошо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Краснодара».

— Завтра начинается сезон. Успели соскучиться по официальным матчам?

— Мы соскучились по футболу. Была маленькая пауза, но понимали, что впереди игра в Суперкубке. Задача одна — выиграть его. Два года назад здесь же была игра с «Зенитом», где мы уступили по пенальти. Но, если посмотреть игру, наверное, мы доминировали. Это мое личное мнение. Одна цель на завтра — выиграть.

— Как вам Челестини?

— У нас было собрание. Показал себя очень хорошо. Сказал, что главное — мы поняли характер. Когда все будет устраивать, будет добрым. Если что-то не будет устраивать, будет требовательным. Его офис всегда открыт для разговора, если молодой или опытный игрок что-то не понимает. У нас хорошее общение. Если будут вопросы, что изменилось по поводу игры: глобально не поменялась схема. За такой маленький промежуток времени все футболисты понимают, что должны делать на футбольном поле.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».

Армейцы начнут новый сезон со встречи за Суперкубок России против «Краснодара». Матч состоится 12 июня в Казани.