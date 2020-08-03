Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от перехода защитника Деяна Ловрена в петербургский клуб.

— Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно.