«Деяну достаточно чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив». Семак — о готовности Ловрена
14:48
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от перехода защитника Деяна Ловрена в петербургский клуб.
— Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-03-sergey-semak-glavnoe-podoyti-k-superkubku-v-khoroshem-funktsionalnom-sostoyanii.htm
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