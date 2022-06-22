Денис Мацуев поддержал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»

Российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал заявление «Спартака» о том, что команда поедет в Санкт-Петербург на матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Ситуация по поводу Суперкубка специфична. Не понятно почему решение о месте проведения матча не было принято намного раньше. Все понимают, что у команды, которая сыграет в своем городе, будет преимущество, мягко говоря. С другой стороны, «Зенит» такие матчи уже несколько раз играл в Москве, и ничего такого в этом не было, но все знали об этом заранее.

Когда решение по месту, где будет проводиться Суперкубок, выходит в последний момент, то это не FairPlay, мягко говоря, понимаю тут всех спартаковцев. Но если бойкотировать, то были бы какие-то санкции по отношению к «Спартаку», поэтому красно-белые правильно делают, что едут. Теперь московская команда будет обозлена и еще больше захочет победы. Уверен, что спартаковские болельщики внушительным количеством поедут на этот матч. Не исключено, что и я буду срывать голос за свою команду в Санкт-Петербурге», — сказал Мацуев Metaratings.ru.

22 июня «Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу участия в Суперкубке России. Красно-белые сообщили, что не будут бойкотировать игру, несмотря на решение о проведении матча в Санкт-Петербурге.