Чорлука отметил, что матч за Суперкубок очень важен и для "Локомотива", и для "Зенита"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о предстоящем матче с "Зенитом" в рамках Олимп-Суперкубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00.

– Уже успели соскучиться по футболу?

– Конечно, соскучились. Прошло больше месяца после окончания сезона. Каждый из нас любит футбол и ждет завтрашней игры. Это битва за трофей – очень важный матч и для нас, и для "Зенита". Будет тяжело. Играем против действующего чемпиона – у них хорошая команда.

– Насколько Суперкубок вообще важен для вас?

– Для меня очень важен. Я трижды проигрывал Суперкубок. Нужно взять его завтра. Но игроки "Зенита" думают так же. Возможно, в прошлом поражении от "Зенита" виноват я – плохо пробил пенальти. Но не нужно думать о поражениях. Завтра попробуем изменить традицию.

– Тренировал пенальти перед матчем?

– Нет, но, думаю, завтра команды пробьют пенальти по разу.

– Что скажешь Мурило?

– Мы провели вместе только два матча. Видно, что это хороший игрок – у него много сильных качеств: первый пас, единоборства. Со временем он станет еще лучше.