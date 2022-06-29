Черчесов выразил свое мнение о матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет «Ференцварош», в интервью «СЭ» изложил свою точку зрения на начало нового национального сезона.

— В России сезон стартует 9 июля матчем за Суперкубок. Афиша громкая — «Зенит» — «Спартак», вокруг игры много шума. Вы следите за тем, что происходит в нынешней РПЛ? И что ждете от битвы чемпиона и обладателя Кубка? — вопросы Черчесову.

— Мы в курсе каких-то вещей, но всех нюансов не знаем. Соглашусь, что «Зенит» — «Спартак» — отличная вывеска, соберется полный стадион. Имею представление, что многие клубы проводят сборы в России, каждый по-своему готовится к старту. Очень многое будет зависеть от того, кто как войдет в сезон, кто какие цели на него ставит. Правда, некоторые легионеры покидают РПЛ, а заменить их не так просто из-за отсутствия еврокубков.

Другое дело, что можно по-другому комплектовать состав, больше времени уделять молодежи. У каждой команды претерпит изменения стратегия: кто правильно распределит силы, тот сделает качественный скачок и выйдет на новый уровень. Есть коллективы, стоящие особняком, «Зенит» и представители Москвы, посмотрим, как отреагируют на новые условия в регионах.

— «Зенит» остается главным фаворитом нашей премьер-лиги. За счет чего можно бороться с сине-бело-голубыми на дистанции?

— Возможностей у питерцев побольше, чем у других, но это само по себе еще ни о чем не говорит. Есть подготовка, игроки, тренеры, обстановка в коллективе, каждый сезон — отдельная история, каждый матч — тоже. У «Зенита» имеется потенциал, который мой коллега Сергей Семак отлично использует на протяжении четырех лет. Желаю ему проявить в следующем чемпионате новые качества.

Молодые футболисты просто так не появляются: их нужно тренировать, воспитывать, требовать, направлять в нужное русло. Например, в «Зените» мало молодежи, потому что стоит задача взять титул. А кто-то другой не стремится к золоту, но развивает игроков. У каждого свой план и свои возможности. Главное, чтобы команды не искали в нынешней ситуации только негатив, ведь открываются новые возможности для развития.