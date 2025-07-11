Челестини — о зимней паузе в чемпионате: «У нас уже есть четкий план»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал зимнюю паузу в РПЛ.
— Есть ли представление, как готовить команду в течение трех зимних месяцев?
— У нас уже есть четкий план. Когда ты приходишь, есть задача стать чемпионом, выиграть лигу, у тебя есть план. Зимой у нас длительная пауза. После нее идет короткий игровой отрезок. Понятно, что это необходимо учитывать. Пока мысли нацелены на ближайшее выступление.
12 июля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
14 июл 2025 19:59
110
12 июл 2025 22:50
25
12 июл 2025 20:52
68