OLIMPBET-Суперкубок России

11 июля 2025, 16:31

Челестини — о зимней паузе в чемпионате: «У нас уже есть четкий план»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал зимнюю паузу в РПЛ.

— Есть ли представление, как готовить команду в течение трех зимних месяцев?

— У нас уже есть четкий план. Когда ты приходишь, есть задача стать чемпионом, выиграть лигу, у тебя есть план. Зимой у нас длительная пауза. После нее идет короткий игровой отрезок. Понятно, что это необходимо учитывать. Пока мысли нацелены на ближайшее выступление.

12 июля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Читайте также
ВАДА завершило расследование базы данных LIMS и изъятых оттуда проб
ОАЭ вышли из ОПЕК. Что это значит для России и инвестора
В Госдуме предложили отменить плату за подключение газа для пенсионеров
Карседо нашел оправдание самарскому поражению. Что произошло после матча «Крылья Советов» - «Спартак»
ВАДА завершило расследование базы данных LIMS и изъятых оттуда проб
«Единая Россия» представила инициативы по модернизации здравоохранения
Популярное видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
Материалы сюжета: Суперкубок России 2025 «Краснодар» — ЦСКА: главные материалы
Акинфеев обратился к Гинеру после победы ЦСКА в Суперкубке России
Матеус Алвес: «Я пришел в ЦСКА, и мы стали чемпионами, лучше и быть не могло!»
Первый титул в ЦСКА — у Челестини. И 23-й — у Акинфеева!
Газзаев поздравил ЦСКА и Акинфеева с победой в матче за Суперкубок: «Краснодар» не убедил»
Рекордсмен Акинфеев, точный удар Дивеева, душ для Кисляка: ЦСКА взял Суперкубок
Двадцать третий трофей Акинфеева! И победный мяч Дивеева, которого в начале игры могли удалить
