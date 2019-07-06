Церемония награждения "Локомотива" после победы в Суперкубке. Видео

"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче за Олимп-Суперкубок России (3:2). Пресс-служба клуба опубликовала ролик с церемонии награждения.
Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в третий раз завоевал трофей и установил новый рекорд по победам в играх открытия сезона. Ранее "Локо" под его руководством брал Суперкубок в 2003 и 2005 годах.
За медалями! #СуперЛоко pic.twitter.com/fLL6pQNQ2j— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 июля 2019 г.
НАШ!#СуперЛоко pic.twitter.com/4Coejlwunr— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 июля 2019 г.
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