Дасаев: «Думаю, Суперкубок лучше провести в Казани, это нейтральное поле для обеих команд»

Дасаев считает, что матч за Суперкубок России лучше провести в Казани

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

— Ваше мнение по поводу Кубка лиги? Не считаете, что из-за этого само значение дерби и тех же матчей против «Зенита» чуть обесценится, потому что увеличится их количество?

— Трудно сказать, надо посмотреть, что из этого получится. А потом уже делать выводы. Пока что мы не знаем, будет ли это лучше или хуже, поэтому не могу ничего сказать на данный момент. Давайте посмотрим.

— Где лучше проводить Суперкубок? РФС назвал три города: Нижний Новгород, Казань и Питер.

— Я думаю, в Казани лучше. Нейтральное поле для обеих команд.

— А почему не Нижний?

— Все-таки Татарстан — более спортивная республика, единственное, что у них команда вылетела, но я думаю, что народ бы пришел. Можно и Нижний Новгород, но это уже как решит РФС. Нижний тоже неплохо выступил на чемпионате, поэтому зрителей тоже немало будет.

— Казань уже давно больших матчей не принимала.

— По этой причине тоже можно было бы провести в Казани.

Ранее сообщалось, что игра за Суперкубок между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.