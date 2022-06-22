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Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Проведение Суперкубка смотрелось бы логично в «Лужниках»

Экс-тренер «Спартака» д'Урбано считает, что Суперкубок нужно было провести в «Лужниках»
Георгий Кудинов
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Бывший тренер по физподготовке «Спартака» Джорджо д'Урбано прокомментировал ситуацию вокруг матча за Суперкубок России, в котором красно-белые должны сыграть с «Зенитом».

— Пять лет назад красно-белые взяли Суперкубок в игре с «Локомотивом» в Черкизове. Сейчас москвичам предстоит встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, что вызвало крайне негативную реакцию у боссов и болельщиков «Спартака». Что думаете об этой истории?

— В каждой стране свои правила, и не знаю, каковы они сейчас в российском футболе. На мой взгляд, проведение Суперкубка смотрелось бы логично на главном стадионе России, то есть в «Лужниках». И это, наверное, следовало обговорить за несколько месяцев до события — тогда ни у кого не возникло бы никаких вопросов.

То же самое касается любого другого города, будь то Петербург или Казань: если определяешь арену заранее, то потом нет и нареканий. Ну а в нынешней ситуации я вполне могу понять негативную реакцию «Спартака». Другое дело, что в любом случае надо выходить на поле и доказывать свою силу. В том числе вопреки обстоятельствам.

Джорджо д'Урбано.Бывший тренер «Спартака» д'Урбано: «В переходе Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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