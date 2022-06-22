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Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Деменко назвал ожидаемым заявление красно-белых о матче за Суперкубок России

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал заявление красно-белых по поводу проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Конечно, это было ожидаемо. Понятно, «Спартаку» надо было поговорить — конечно, для клуба это было неприятно. Говорили об обращении в правительство, о каких-то звонках — ребята, да заканчивайте делить все это. Да, для «Спартака» эта арена, может, нефартовая в какой-то степени. Но, может, в чем-то другом фарт улыбнется, такое бывает. Прогноз на матч? Сейчас непонятно, в каком состоянии команды. Все после сборов, неясно, кто и как подготовится», — цитирует Деменко «Газета.ru».

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/22/17984498.shtml
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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