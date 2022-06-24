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Бывший полузащитник «Спартака» Самедов может выступить в игре ветеранов перед Суперкубком России

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов сказал, что может сыграть в матче ветеранов красно-белых и «Зенита», который пройдет 8 июля. Встреча состоится накануне игры за Суперкубок России.

«Если говорить о матче ветеранов «Зенит» — «Спартак» перед Суперкубком России, то меня уже позвали сыграть за красно-белых. Но пока не знаю, смогу ли я приехать», — цитирует Metaratings.ru Самедова.

9 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/samedov-rasskazal-chto-mozhet-sygrat-v-matche-veteranov-zenita-i-spartaka-1296817/
Александр Самедов
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