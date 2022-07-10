Радченко объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу команды в матче за Суперкубок против «Спартака» (4:0).

«Зенит» посильнее физически сейчас. Также подбор игроков намного лучше. Мне понравился «Спартак» первые 15 минут. Команда не давала много пространства, прессинговали, «Зениту» было тяжело. После первого забитого мяча игра изменилась: «Зенит» контролировал больше игру. Гол после перерыва добил «Спартак», — сказал Радченко «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.