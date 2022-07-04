Мостовой: «Зенит» по последним спаррингам выглядит неплохо, назову его фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал «Зенит» фаворитом в матче за Суперкубок против красно-белых.

«Если по игре говорить, то «Зенит» по последним спаррингам выглядит неплохо и я назову его фаворитом. Товарищеские матчи «Спартака» я не видел. Конечно, «красно-белые» будут упираться. Сейчас ни у кого нет оптимальной формы, и в одной игре все что угодно может быть. Да, у петербуржцев есть хорошие легионеры — Малком, Вендел, но у «Спартака» есть свои преимущества», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

9 июля состоится матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).