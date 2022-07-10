Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 15:18

Хохлов заявил, что ему жалко болельщиков «Спартака»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ему жалко болельщиков «Спартака».

«Что касается гегемонии «Зенита», то давайте не будем делать поспешных выводы. Чемпионат еще не начинался. Не нужно судить по одной игре. «Спартак»? Конечно, мне жаль их болельщиков. Болельщик всегда переживает за свою команду», — сказал Хохлов «СЭ».

Ранее, 9 июля, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок (4:0).

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Дмитрий Хохлов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Геннадий Орлов: «В «Спартаке» не учат, как нужно играть в обороне?!»
«Зачем «Спартак» убирал Виторию?! Трофей Ваноли? «Тосно» тоже Кубок выигрывал». Мнение Орлова
Пока цирк со сменой тренеров в «Спартаке» будет продолжаться — такие 0:4 будут снова и снова. Рабинер — о Суперкубке
Миллер: «Очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита»
Лева «Би-2» заявил, что группа выступала на Суперкубке бесплатно
Хусаинов — о возможном пенальти в Суперкубке: «Без всяких сомнений было нарушение правил игры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геннадий Орлов: «В «Спартаке» не учат, как нужно играть в обороне?!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости