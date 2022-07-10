Хохлов заявил, что ему жалко болельщиков «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ему жалко болельщиков «Спартака».

«Что касается гегемонии «Зенита», то давайте не будем делать поспешных выводы. Чемпионат еще не начинался. Не нужно судить по одной игре. «Спартак»? Конечно, мне жаль их болельщиков. Болельщик всегда переживает за свою команду», — сказал Хохлов «СЭ».

Ранее, 9 июля, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок (4:0).

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.