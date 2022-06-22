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Ветеран ЦСКА — о заявлении «Спартака»: «Что сделаешь с этими петербуржцами? У них все схвачено»

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Правильно сделали. Ну, что сделаешь с этими петербуржцами? У них везде все схвачено. Конечно, это неправильно, что они хотят играть у себя. Нужно обязательно играть на нейтральном поле. Играть на чужом или своем поле для футболистов почти никакого значение не имеет. Почти. Там будет больше питерских болельщиков поддерживать. Но настоящие футболисты, когда выходят на поле, ничего не замечают. Ни криков, ни шума. Да, немножко неприятно, что «Зенит» так действует и хочет играть у себя. Лучше бы согласились играть на нейтральном поле. Но они пошли по другому пути. Они хотят завоевать этот кубок во чтобы то ни стало. Думаю, «Спартак» выиграет», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

Владимир Пономарев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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