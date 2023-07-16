Бубнов заявил, что ЦСКА был лучше «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России
Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России между с «Зенитом».
«Никакого преимущества «Зенит» не имел, а ЦСКА был просто лучше. Если бы армейцы победили, то это было бы закономерно», — цитирует Бубнова Sportbox.
15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея. Всего в истории турнира на счету «Зенита» восемь побед. Петербургский клуб обошел по этому показателю армейцев (7 трофеев).
После матча «Зенит» опубликовал пост благодарности болельщикам за поддержку.
Ранее тренер Валерий Непомнящий также заявил, что ЦСКА выглядел лучше «Зенита» Суперкубке России.
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