Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу "Зенита" над «Локомотивом» в матче Суперкубка России-2021 (3:0).

«Что тут говорить? Играли в одни ворота, — сказал Боярский «СЭ». — Забивали очень неожиданные и странные голы. Расклад команды на первый тайм был очень хорошо продуман Семаком. «Зенит» — это гегемон российского футбола. Начало хорошее, обнадеживающее. Равных команд «Зениту» сейчас не видно. «Зенит» — самый главный фаворит на чемпионство в этом году».

Боярский также считает, что другие команды должны взять себя в руки.

«Пускай остальные команды берут себя в руки и доказывают, что они не хуже «Зенита». Другие команды плохо относятся к «Зениту»? Если им это помогает в преодолении трудностей, то пускай говорят. Доказывать надо игрой, а не словами», — добавил Боярский.

Игра проходила в Калининграде. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.