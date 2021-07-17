Боярский: «Зенит» — это гегемон российского футбола! Равных команд сейчас просто нет»
Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу "Зенита" над «Локомотивом» в матче Суперкубка России-2021 (3:0).
«Что тут говорить? Играли в одни ворота, — сказал Боярский «СЭ». — Забивали очень неожиданные и странные голы. Расклад команды на первый тайм был очень хорошо продуман Семаком. «Зенит» — это гегемон российского футбола. Начало хорошее, обнадеживающее. Равных команд «Зениту» сейчас не видно. «Зенит» — самый главный фаворит на чемпионство в этом году».
Боярский также считает, что другие команды должны взять себя в руки.
«Пускай остальные команды берут себя в руки и доказывают, что они не хуже «Зенита». Другие команды плохо относятся к «Зениту»? Если им это помогает в преодолении трудностей, то пускай говорят. Доказывать надо игрой, а не словами», — добавил Боярский.
Игра проходила в Калининграде. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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