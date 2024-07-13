Боец UFC Павлович посетил матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович стал гостем матча за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, матч посетило 41 984 зрителя при вместимости арены в 45 015 человек.

32-летний Павлович занимает третье место в рейтинге лучший бойцов UFC в тяжелом весе. Всего на его счету 18 побед и 3 поражения в ММА. Также он является двукратным чемпионом мира по рукопашному бою и чемпионом России, Европы, мира по универсальному бою.