Билялетдинов рассказал, что участники ретро-матча «Зенит» — «Спартак» находятся не в оптимальной физической форме

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от ретро-матча между красно-белыми и «Зенита».

«Это часть шоу программы Суперкубка, не думаю, что там будут какие-то сумасшедшие скорости. Я видел многих футболистов, которые будут участвовать в матче, скажем так, они не в оптимальной физической форме, мягко говоря. Но это праздник для людей, плюс ребята друг с другом пообщаются. Там есть довольно близкие друг другу люди. У кого преимущество? Не знаю, какие поставлены задачи, но в товарищеских матчах всегда идет упор на зрелищность. Зачастую такие матчи заканчиваются ничьей или серией пенальти. Все для публики, чтобы подогреть к самому Суперкубку. Я не приеду, у меня совсем другие планы», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ретроматч «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в рамках большой программы матча за Суперкубок.

09.07.2022 | Зенит — Спартак

9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок-2022 на «Газпром Арене», начало — в 19.00 мск.