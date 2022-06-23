Белоголовцев назвал нечестным решение проводить матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Юморист и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поддержал решение красно-белых не бойкотировать матч за Суперкубок России-2022 с «Зенитом». Встреча пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (начало в 19.00 по московскому времени).

«Немножко остыл и понял, что не так много осталось радостей в российском футболе, поэтому, конечно, бойкотировать нельзя. Надо играть, надо пытаться выглядеть достойно, не говоря уже о победе. В общем, достаточно противоречивое у меня отношение к Суперкубку, но, наверное, я все-таки признаю правоту «Спартака», и с ним вместе поднимаю красно-белый флаг и говорю, что это правильное решение, это решение спортсменов, джентльменов, решение сильных людей. Надо играть, хоть шансов и минимальное количество», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

Белоголовцев также считает нечестным решение проводить матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«Но несмотря на это, я все также считаю, что решение играть в Санкт-Петербурге, раньше начинать сезон — это абсолютное хамство, воровство и использование ресурса. Это абсолютное решение засланного казачка, который подкрутил в сторону города, откуда он сам есть. Он принял такое волевое решение провести матч в Петербурге, хотя его изначально и не было в шорт-листе городов-претендентов. Поэтому я также считаю решение нечестным, неправильным, но, наверное, надо все-таки играть», — добавил Белоголовцев.

В сезоне-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России по футболу в четвертый раз подряд. «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России, одолев в финале турнира «Динамо» (2:1).

Ранее РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон. Матчи первого тура пройдут 15-17 июля: «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Зенит» отправится в гости к «Химкам».

Победителем Суперкубка России-2021 является «Зенит». Тогда команда Сергея Семака обыграла с разгромным счетом «Локомотив» (3:0).