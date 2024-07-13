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Сегодня, 23:00

Барриос заявил, что остается в «Зените»

Алина Савинова
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Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2) ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли в «Зените»? Да-да-да», — приводит «РБ Спорт» слова Барриоса.

Барриос выступает за петербургский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне 30-летний колумбиец провел 39 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

В первом туре чемпионата России-2023/24 «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в Самаре 20 июля.

Источник: РБ Спорт
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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