Актер Баринов — о поражении «Зениту»: «Николич наступил на те же грабли, 1:6 ничему не научили»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» поражение от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.
«Николич наступил на те же грабли, 1:6 его ничему не научили, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Играть таким составом против «Зенита» в атаку — очень глупое решение. Не понимаю тренера, почему Миранчук не выходит в стартовом составе, у этой команды без него почти некому забивать голы. «Зенит» сегодня не показал ничего особенного. Два гола «Локомотив» придумал себе сам, так грубо ошибаться нельзя. Обе команды сегодня не показали хорошего футбола. Такое ощущение, что только «Спартак» подойдет к сезону в боевой готовности, все остальные пока не готовы на сто процентов».
Игра проходила в Калининграде . «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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