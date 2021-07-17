Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» поражение от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.

«Николич наступил на те же грабли, 1:6 его ничему не научили, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Играть таким составом против «Зенита» в атаку — очень глупое решение. Не понимаю тренера, почему Миранчук не выходит в стартовом составе, у этой команды без него почти некому забивать голы. «Зенит» сегодня не показал ничего особенного. Два гола «Локомотив» придумал себе сам, так грубо ошибаться нельзя. Обе команды сегодня не показали хорошего футбола. Такое ощущение, что только «Спартак» подойдет к сезону в боевой готовности, все остальные пока не готовы на сто процентов».

Игра проходила в Калининграде . «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.