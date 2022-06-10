Хачатурянц подтвердил, что голосовал за проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что голосовал за проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.

«Правда, что вы голосовали за проведение матча за Суперкубок в Нижнем Новгороде? Да, это является правдой», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Хачатурянц выступал против того, чтобы отдать матч Санкт-Петербургу.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.