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Сегодня, 22:09

Хачатурянц подтвердил, что голосовал за проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде

Антон Иванов
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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что голосовал за проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.

«Правда, что вы голосовали за проведение матча за Суперкубок в Нижнем Новгороде? Да, это является правдой», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Хачатурянц выступал против того, чтобы отдать матч Санкт-Петербургу.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

РПЛ
Ашот Хачатурянц
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