Боярский предрек «Спартаку» неудачный сезон: «Им ничего не светит. Мне жаль их»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондетом «СЭ» заявил, что «Спартак» является аутсайдером. Ранее, 9 июля, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок (4:0).

«Уже все сказано! 4:0, ребята. И ветераны круче «Спартака», и основа. Впереди новый сезон. И я уверен, что им ничего не светит. Это команда — аутсайдер! У нас есть более серьезные команды. «Рубин» и «Сочи», например, по игре достойнее, чем «Спартак». Красно-белым ничего не светит. Просто ничего! «Спартак» — аутсайдер. Мне жаль их», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.