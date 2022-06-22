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Кавазашвили — о Суперкубке России: «Не могу понять, зачем такой хайп подняли»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление красно-белых об отказе бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Клуб должен выполнять команды вышестоящих организаций. РФС решил провести игру в Санкт-Петербурге и сколько бы они не скалили зубы, деваться им некуда. Кому хочется на санкции напрашиваться? А санкции могут быть разными, вынесут все, что хочешь. Федун должен был на исполкоме кричать и настаивать, что в Питер они не поедут играть. Я не понимаю, почему они не хотят ехать, как будто это Ленинград 41 года. Сейчас это цветущий город с шикарными болельщиками и прекрасным стадионом. Наше руководство боится, что слишком много будет зенитовских болельщиков? Ну так они же сами отказались выделять билеты для своих болельщиков. Вот не могу понять, зачем такой хайп подняли. Они создают ажиотаж якобы, что «Спартак» убивают, а они сопротивляются. Глупость это все! Если они такие мужественные, то пускай сделают как «Газпром» — создадут благоприятные условия, имидж и фонд для клуба. Что же они не занимаются этим, только говорить горазды», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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